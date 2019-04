Vermisstes Pferd nach zwölf Tagen gerettet

Pferd erholt sich

Das Tier war Mitte April vom Hof entwischt und hatte sich nicht mehr einfangen lassen. Der Fundort am Ostersamstag unterhalb des Wassertheurer Berges liegt bereits sieben Kilometer vom Reiterhof in Kirchbach entfernt. Mit den Besitzern führten die Feuerwehrmänner die Stute aus dem unwegsamen Gelände und verluden sie in weiterer Folge auf einen Tieranhänger. Mittlerweile erholt sich das Pferd wieder am Reiterhof Einetter.