Alpindrama: Deutscher prallt gegen Wand und stirbt

Ein 62-jähriger Mann aus Deutschland ist am Freitag im Kleinwalsertal bei einer Skitour tödlich verunglückt. Er kam in einer Mulde zu Fall, stürzte zehn Meter ab und prallte gegen eine Felswand, bestätigte am Montag die Polizei der APA einen Bericht von ORF Radio Vorarlberg. Der Wintersportler war am Freitagnachmittag als vermisst gemeldet worden und konnte am Samstag nur noch tot geborgen werden.