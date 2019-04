Polizei rettet elf Entenküken aus Abflussrohr

Elf Entenküken sind am Ostersonntagvormittag in Wien-Favoriten in ein Abflussrohr gestürzt. Die Polizei rückte um 10.30 Uhr zum Einsatzort, dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Favoritenstraße, aus. Dort fanden die Beamten die laut quakende Entenmutter vor dem Abflussrohr und wussten damit gleich Bescheid, wo die Küken waren. Die Berufsfeuerwehr wurde beigezogen.