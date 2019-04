Australien im Finale des Fed Cups gegen Frankreich

So wie in Brisbane fiel auch in Rouen die Entscheidung erst im abschließenden Doppel. Caroline Garcia und Kristina Mladenovic, die Freundin von Dominik Thiem, besiegten Simona Halep und Monica Niculescu 5:7,6:3,6:4. Zuvor hatte die Weltranglistenzweite Halep ihre Einzel gegen Garcia und Mladenovic gewonnen. Garcia und Pauline Parmentier holten in ihren Einzeln die Punkte für die Französinnen.