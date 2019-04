Kultklub Boston Celtics in NBA mit Matchbällen

Den Boston Celtics fehlt in der „best of seven“-Serie der ersten Play-off-Runde in der NBA nur noch ein Sieg zum Aufstieg in die nächste K.-o.-Runde. Angeführt von Superstar Kyrie Irving, der beim 104:96-Auswärtssieg bei den Indiana Pacers bei elf der letzten 16 Punkte entscheidend seine Hände im Spiel hatte, stellten die Celtics am Freitag auf 3:0.