Semino Rossi freut sich über Enkel Leonhard

Vorerst Tournee statt Spaziergänge mit dem Enkerl

Nach den Feiertagen fährt der gebürtige Argentinier, der in Tirol lebt, mit seinen Musikern nach Wolfsburg, um sich dort auf der großen Show-Bühne auf die Premiere seiner „Unplugged Latino-Tournee“ am 26. April 2019 vorzubereiten. Bis Mitte Mai stehen Livekonzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf dem Programm