Hütter plant Final-Coup: „Freuen uns auf Chelsea“

Für Hütter ist der aktuelle Tabellenfünfte der englischen Premier League in den Duellen am 2. Mai in Frankfurt und am 9. Mai in London Favorit. „Aber wir können immer für eine Überraschung sorgen“, betonte der 49-Jährige. „Wir freuen uns auf Chelsea. Mal sehen, was da rauskommt.“ Es werden die größten internationalen Spiele für den früheren Salzburg-Coach.