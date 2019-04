Wo Arbeitskräfte fehlen, fallen nicht mehr Späne

Das sinkende Absatzvolumen erklärt sich sehr einfach: Mehr geht nicht mehr. Nimmt man die 2,1-prozentige nominelle Umsatzsteigerung und berücksichtigt die Preisanpassungen wird deutlich, dass der Umsatz in der Menge leicht gesunken ist. Es fehlen schlicht die Arbeitskräfte, um mehr zu produzieren. Rund 4000 Facharbeiter fehlen in Tirol - das bringt die Betrieb natürlich in die Bredouille. „Um für die Arbeitskräfte attraktiv zu sein, wird viel investiert“, erklärt Sparten-Obmann Franz Jirka von der Tiroler Wirtschaftskammer - nämlich 470 Mio. Euro im Vorjahr. Hohe steuerliche Belastungen und wachsende Preiskonkurrenz sorgen aber dafür, dass gerade für die kleinen Unternehmen unterm Strich nicht mehr das übrig bleibt, was es eigentlich sollte. „Die Preiserhöhung, die zur nominellen Umsatzsteigerung führte, war bitter notwendig“, sagt Jirka - und fordert im nächsten Atemzug Entgegenkommen der Politik.