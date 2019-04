Arbeiter (33) mit Bein in eine Maschine gezogen

Gegen 8.45 Uhr wollte der 33-Jährige aus dem Bezirk Weiz eine defekte Maschine reparieren. Sie hing noch am Stromnetz, was schlimme Folgen hatte: Denn als der Mann auf die Maschine stieg, nahm sie plötzlich wieder den Betrieb auf. Das Bein des Arbeiters wurde in die Maschine gezogen!