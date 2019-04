Sylvie Meis: „Ich fühle mich wie eine Nonne“

Auch in der Vergangenheit hatte die Niederländerin nicht allzu viel Glück mit ihren Männern. Sieben Beziehungen in sechs Jahren scheiterten zuletzt. Doch wie geht Sylvie mit der Kritik von manchen Fans um, die der Meinung sind, sie verliebe sich zu oft? „Das ist doch nicht viel! Ganz ehrlich, ich kenne so viele Single-Friends, viele Girls, und die daten viel mehr als ich. Sind alle auf Tinder und weiß ich nicht was. Haben Beziehungen ohne Ende. Honestly, das hört sich an, als ob ich eine Nonne bin gerade“, lachte die Moderatorin.