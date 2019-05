So unglaublich herzig waren die Promis als Kinder

Na, haben Sie die beiden erkannt? Es sind Gigi und Bella Hadid. Schon seit der Kindheit gehen die beiden Schwestern seit dick und dünn, eroberten vor einigen Jahren gemeinsam die Laufstege der Welt. „Ich liebe es total“, schwärmte die ältere Gigi einst darüber, mit ihrer Schwester die gleiche Leidenschaft zu teilen. „Es ist wirklich selten, so etwas wie Bella und mich in der Mode zu haben. Ich habe wirklich viel Glück, dass ich ein bisschen von zuhause in meinem Arbeitsumfeld habe. Wir sind unsere größten Fans. Es macht mir große Freunde, meiner Schwester beim Durchstarten zuzusehen und zu helfen, wo ich kann!“