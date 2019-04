Scheibsta und die Buben erfinden sich neu

In der Blase

In den kommenden Wochen ist das auch live zu erleben, wobei ein Buben-Konzert üblicherweise noch deutlich mehr liefert, als es die Studioaufnahmen erahnen lassen: Viel Druck und Spielwitz treffen auf reichlich Platz für Improvisationen. So überstehe man auch stressige oder nervige Momente, die das Musikerleben so mit sich bringt: „Wenn du auf der Bühne bist, bekommst du so viel Input“, unterstreicht Bernsteiner, und schiebt augenzwinkernd nach: „Das zeigt dir: So schlecht, trostlos oder verloren bist du gar nicht.“ Oder wie es Scheibsta formuliert: „Diese rund 90 Minuten sind wie eine Blase, in der man vergisst, was mühsam war oder worüber man sicher ärgern musste.“ Die gute Laune ist glücklicherweise auch äußerst ansteckend.