Drei Schüler töten Huhn und filmen blutige Tat mit

Mutter: „ Nie hätte ich mir so etwas gedacht“

Die Mama eines der Buben ist fassungslos: „Ich kenne doch mein Kind! Nie hätte ich mir so etwas gedacht.“ Sie war zuerst noch „froh, dass sie in den Wald spielen gehen“ statt immer vor dem Computer zu hocken. Sie macht auch die Gewaltspiele im Netz mitverantwortlich.