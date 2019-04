Tiger Woods nur einen Schlag hinter der Spitze

Hinter den fünf lauern weitere Größen, unter ihnen Tiger Woods und der derzeitige Weltranglisten-Zweite Dustin Johnson. Woods absolvierte den zweiten Umgang mit 68 Schlägen (4 unter Par), mit sechs Birdies und zwei Schlagverlusten. Er scheint in der Verfassung zu sein, dass er am dritten Tag die Führung übernehmen könnte. Dann wäre er in seiner Lieblingsposition: Alle seine 14 großen Siege - auch die vier am US Masters - errang er, wenn er vor der Schlussrunde allein oder ex aequo in Führung gelegen war.