Erdäpfel sind Mangelware

Die Ware in einigen Supermarktregalen stammt jetzt bereits meist aus Frankreich, Ägypten oder Israel. Schuld an der Situation seien die Wetterkapriolen und eine Zunahme an Schädlingen. Franz Wanzenböck, Sprecher der Interessengemeinschaft Erdäpfelbau: „Ab Juni kommt dann die neue heimische Ernte in die Regale und Ab-Hof-Geschäfte.“