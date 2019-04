Pum zum Rücktritt: „So war es nicht geplant“

Für einen Paukenschlag hat am Donnerstag bei der Präsidentenkonferenz des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) in Innsbruck der Langzeit-Funktionär Hans Pum gesorgt: Der 64-jährige ÖSV-Sportdirektor hat völlig überraschend seinen Rücktritt mit Ablauf seines Vertrages Ende Juli erklärt. Bis dahin will der Oberösterreicher sein Amt noch voll ausüben. Im Interview eklärt Pum, warum er nach 42 Jahren im ÖSV aus seinem Amt scheidet.