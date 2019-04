Bankomatsprenger wehren Polizei mit Krähenfüßen ab

Der Coup war seitens der Unbekannten im Vorfeld offenbar genau geplant worden. Ebenso wurde die Möglichkeit bedacht, im Fall einer Verfolgungsjagd der Polizei entkommen zu können. Denn nachdem die Täter den Bankomaten gegen 3.15 Uhr in die Luft gesprengt und so die Aufmerksamkeit der Polizei erregt hatten, rasten die Unbekannten in einem Auto davon und warfen Krähenfüße auf die Straße.