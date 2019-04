Intrige in Show? Petzner hofft auf „Osterwunder“

Dass man ein paar kleine Skandälchen brauche, sei klar. Aber das, was „Dancing Stars“ transportieren soll, „dieses Schöne an der Sendung, mit den positiven Vibes“, sei komplett weg gewesen. „Ich will nicht Teil dieser Sendung sein, wenn die ganze Woche über Bodyguards und Beleidigungen und Beschimpfungen gesprochen wird“, mahnte der Tanzprofi.