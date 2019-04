Häkkinen kehrt mit 50 zurück! Zu sehen in Suzuka

Nach 16 Jahren wieder in Suzuka

„Im März 2017 - sagte Hakkinen - war ich nach 16 Jahren zum ersten Mal in Suzuka und habe viele begeisterte Fans gesehen. Letztes Jahr hatte ich mit dem McLaren MP4 / 13 auch viel Spaß auf der japanischen Strecke. Also habe ich mich dieses Jahr entschlossen, zum ersten Mal seit dem Rennen in Zhuhai 2011 wieder Rennen zu fahren, und ich habe mich entschieden in Suzuka zurückzukehren. Suzuka ist auch der Ort, an dem ich 1998 meinen ersten F1-Weltmeistertitel gewonnen und seitdem habe ich viele japanische Freunde.“