„Wir wissen, was wir tun müssen!“

Nicht nur abseits der Pisten auch in den Skigebieten sind Kärntens Alpinpolizisten im Einsatz. Bis März wurden in diesem Winter 118 Skiunfälle registriert - 28 davon mit Fahrerflucht. Das Interesse am Alpindienst bei der Polizei steigt übrigens laut Bierbaumer, auch weil immer mehr junge Polizisten ausgebildet werden. Und wohl auch, weil es etwas Besonderes ist, draußen in unserer wunderschönen Natur arbeiten zu dürfen und Teil einer hochprofessionellen Spezialisten-Truppe sein zu können.