Über 100.000 Migranten an US-Grenze aufgegriffen

„Die Asyl-Situation muss geregelt werden“, sagte Trump am Dienstag zu Journalisten. Es sei „lächerlich“, dass so viele Migranten aus Zentralamerika in den USA einen Asylantrag stellen könnten. „Das sind Leute, die mit Vorstrafen in unser Land kommen. Es kommen Mörder. Es kommen Drogenbosse. Es kommen Gangs. Und wir stoppen sie.“