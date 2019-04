OSV-Rekord über 100 m Rücken von Pilhatsch

Die Steirerin Caroline Pilhatsch schwimmt weiter in absoluter Topform. Nur wenige Tage nach den Rekorden über 50 m Rücken verbesserte sie am Samstag im Rahmen der Nordic Tour in Bergen (Norwegen) als Dritte die österreichische 100-m-Rücken-Bestmarke auf 1:01:20 Minuten.