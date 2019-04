Istanbul: Neuer Mega-Flughafen in Betrieb gegangen

Bereits am Morgen hatten Behörden gemeldet, dass der gigantische Umzug, der am Freitag begonnen hat, größtenteils abgeschlossen sei. In Istanbul seien Straßen, die für den Umzug vom Atatürk-Flughafen zum knapp 40 Kilometer Istanbul Airport gesperrt wurden, bereits wieder geöffnet, twitterte Turkish-Airlines-Geschäftsführer Bilal Eksi am Samstag.