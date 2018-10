Erdogan weihte neuen Istanbuler Mega-Flughafen ein

In Gegenwart zahlreicher ausländischer Staatsführer hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den neuen Istanbuler Flughafen eingeweiht, der momentan in einigen Teilen aber noch Baustelle ist. „Ich hoffe, dass der Flughafen unserer Region und der Welt von Nutzen sein wird“, sagte Erdogan bei der feierlichen Einweihung zum türkischen Nationalfeiertag am Montag. Das Drehkreuz wird in Zukunft „Istanbul Flughafen“ heißen, mit jährlich 200 Millionen Passagieren soll er einmal der größte der Welt werden.