Kleintransporter-Dieb will selbst Besitzer sein

Dieb sei rechtmäßiger Besitzer

Am Freitag gelang der Polizei nun der nächste Erfolg: Sie konnten einen 41-jährigen tatverdächtigen Mann aus der Türkei ausforschen - und nun wird die Geschichte noch kurioser: Er gab an, selbst der rechtmäßige Besitzer des Lkw zu sein. Dieser sei ihm aber vor einem Jahr gestohlen worden. Eine Anzeige hatte er nie erstattet. „Über die Art und Weise der Wiederbeschaffung des betreffenden Lkw samt Ladung machte der Mann jedoch keine Aussagen“, schildert die Polizei. Das Fahrzeug steht nach wie vor in Kufstein - eine Aushändigung an den rechtmäßigen Besitzer kann - über Anordunng der Staatsanwaltschaft - erst nach Abklärung der Besitzverhältnisse erfolgen.