Gestohlener Klein-Lkw tauchte nun wieder auf

Fünf unbekannte Täter verfolgten - wie berichtet - am vergangenen Sonntag in Wörgl einen bulgarischen Klein-Lkw samt Anhänger, auf dem sich drei Autos befanden. Sie hielten den Lenker an, gaben sich als Polizisten aus und führten eine „Fahrzeugkontrolle“ durch. Dann gaben sie an, dass sowohl das Zugfahrzeug als auch ein verladener Pkw gestohlen worden seien und diese nun beschlagnahmt werden müssten. Samt dem Klein-Lkw machten sie sich anschließend aus dem Staub. Nun hat die Polizei den Klein-Lkw samt Anhänger und Pkw in Kufstein aufgefunden.