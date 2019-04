Schafft es Stefan Petzner in die nächste Runde?

„Dancing Wars“ am Küniglberg oder wie auf Twitter gewitzelt wurde: „Dagegen ist ‚Game of Thrones‘ eine Kindersendung.“ Alles wartet heute bei „Dancing Stars“ auf die Verlängerung des Zwists zwischen Jurorin Karina Sarkissova und Stefan Petzner. Schafft es der PR-Profi in die nächste Runde oder bekommt die sexy Balleteuse in der vierten Folge endlich die Genugtuung, den 38-Jährigen aus der Show zu werten, so sie dieses Mal eine Wertung abgibt.