Frau querte hinter Bus die Straße: Von Pkw erfasst

Gegen 14 Uhr fuhr eine 41-jährige Pkw-Lenkerin auf der Hackhergasse in Richtung Norden. Die ebenfalls 41-jährige Fußgängerin stieg gerade aus einem GVB-Bus aus, welcher an der westlich der Hackhergasse gelegenen Haltestelle hielt. Als die Frau hinter dem Bus-Heck hervorkam um die Fahrbahn in Richtung Osten zu überqueren, wurde sie vom herannahenden Pkw erfasst. Die 41-jährige Grazerin stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu.