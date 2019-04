Kardashian: Das steckt hinter dem Geheimprojekt

Jetzt haben die Kardashians den Spieß umgedreht: Anstatt für Schlagzeilen zu sorgen, machen sie die nun selbst. Und zwar in ihrem eigenen Lifestyle-Magazin „Poosh“. Der jüngste Coup der ältesten Schwester Kourtney wurde am Dienstagnachmittag medienwirksam offiziell veröffentlicht. Mit geheimnisvollen Postings baute die 39-Jährige über Wochen das Interesse der potentiellen Leser und der Medien auf. Besonders hilfreich war dabei ihre beabsichtigte Photoshop-Panne, die ihr einen Nippel am Arm und zusätzliche Beimlänge bescherte.