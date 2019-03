Was ist mit diesem Bild passiert, liebe Kourtney?

75 Millionen Follower hat die Schwester von Kim Kardashian, die das Bild von sich in der Badewanne vor zwei Tagen mit dem Titel „Love yourself as deeply as you love them“ auf ihrer Instagram-Seite gepostet hat. Mehr als 2,7 Millionen von ihnen gefällt das Foto - und manchen ist offenbar nicht aufgefallen, dass da ein gröberes Photoshop-Malheur passiert ist.