Acht-Tore-Wahnsinn! Messi und Suarez retten Barca

Der Kampf um den spanischen Meistertitel hat sich am Dienstag zugespitzt. Spitzenreiter FC Barcelona erreichte in einer dramatischen Partie bei Villarreal nach einem 2:0-Vorsprung und einem 2:4-Rückstand ein 4:4 und liegt damit nur noch acht Punkte vor dem Tabellenzweiten Atletico Madrid, der gegen Girona einen 2:0-Heimsieg feierte. Beide Teams treffen am Samstag im Camp Nou aufeinander.