Steyr nach Heim-1:1 gegen KSV nicht mehr Letzter!

Vorwärts Steyr hat am Dienstag die Rote Laterne in der 2. Liga abgegeben! Die Oberösterreicher holten im Nachtragsspiel der 19. Runde vor eigenem Publikum ein 1:1 gegen den Kapfenberger SV und liegen damit einen Punkt vor dem neuen Schlusslicht SV Horn. Auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz fehlen Steyr vier Zähler. Thomas Sabitzer brachte Kapfenberg in der 59. Minute in Führung, Simon Gasperlmaier gelang in der 78. Minute der Ausgleich für die Gastgeber.