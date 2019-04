Rihanna verzückt ihre Fans in heißen Dessous

Und natürlich ist Rihanna selbst ihr bestes Testimonial. Die Sängerin schlüpft stets selbst in die schönsten Modelle ihrer Kollektionen hinein. So wie auch für ihre aktuelle Frühlingskollektion, für die sich die Chartstürmerin in einen rosaroten BH samt Höschen sowie einem transparenten Ensemble aus Panty und Shirt schlüpfte. Dass so viel Körpereinsatz den Fans gefällt, versteht sich ja schon fast von selbst ...