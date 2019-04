Arabella Kiesbauer: Comeback im deutschen TV?

Damals war an Kiesbauer praktisch kein Vorbeikommen - was sich auch auf das Privatleben des Fernsehgesichts auswirkte. „Ich war zeitweise in einer unglaublichen Arbeitsspirale“, erinnert sich die Moderatorin gegenüber der dpa an die damalige Zeit. Einmal habe sie in Österreich moderiert und auf der Bühne erzählt, „wie das hier in Deutschland so ist“: „Ich muss ehrlich sagen, ich war da teilweise schon gar nicht mehr ganz bei mir.“