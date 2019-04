„Steirerkrone“-Aktion macht Schulwege sicherer

Aus allen Himmelsrichtungen langen in diesen Tagen E-Mails und Briefe unserer Leser zur Initiative „Sicherer Schulweg“ in der „Krone“-Redaktion ein. Ein Beweis dafür, dass uns allen die Sicherheit unserer Kinder am Herzen liegt. Auch heute zeigen wir wieder Gefahrenstellen – und können einen ersten Erfolg vermelden!