Kirchberger mit Freiburg im Frauen-DFB-Cup-Finale!

Finalgegner am 1. Mai in Köln ist erwartungsgemäß der VfL Wolfsburg. Der Gewinner der jüngsten vier Auflagen setzte sich bei Bayern München deutlich mit 4:0 durch und steht zum fünften Mal en suite im Finale. Bei den Münchnerinnen stand Manuela Zinsberger im Tor, Abwehrspielerin Carina Wenninger wurde in der 41. Minute beim Stand von 0:2 aus taktischen Gründen ausgetauscht.