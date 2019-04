Salzburger Festspiele beim Saisonfinale

Für Luis Stadlober, der sich am Samstag den Titel im Sprintbewerb gesichert hatte, war es das letzte Rennen seiner Karriere. „Für mich war das noch einmal ein schöner Abschluss mit dem Sieg gestern und dem zweiten Platz über 30 Kilometer heute. Es waren sehr schöne 10 Jahre als Profisportler mit Erfolgen wie einigen Weltcuppunkten, Olympiateilnahme, 2x WM-Teilnahme, die noch einmal richtige Highlights waren am Schluss. Für mich beginnt jetzt ein neuer Abschnitt im Leben - in erster Linie möchte ich mein Studium in naher Zukunft abschließen können. Nachdem der Langlaufsport neu starten wird, möchte ich, wenn ich gebraucht werde, gerne mitarbeiten. Wenn man den Sport liebt, dann soll man schauen, dass er vorangetrieben wird, sodass wir wieder schöne Erfolge feiern können.“