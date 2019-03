Todeskandidat wünscht sich buddhistischen Mönch

Erneut ist die Hinrichtung eines Todeskandidaten in den USA aus religiösen Gründen aufgeschoben worden. Nach dem Wunsch nach einem Imam durch einen Häftling (42) im US-Staat Alabama bittet nun ein 57-jähriger Mann in Texas um den „spirituellen Beistand“ eines buddhistischen Mönches. Der Supreme Court entschied am Donnerstag (Ortszeit), die für den selben Tag geplante Exekution von Patrick Murphy müsse aufgeschoben werden, um die Gegenwart eines solchen Mönches zu ermöglichen.