Opel streicht Jobs: Wien will Betroffenen helfen

Die Bundeshauptstadt will mit einer Arbeitsstiftung jenen Mitarbeitern helfen, die vom angekündigten Stellenabbau im Opel-Werk in Wien-Aspern betroffen sind. „Wir sind für die Leute da und versuchen, den Standort abzusichern“, unterstrich am Donnerstag ein Sprecher aus dem Rathaus. Der Opel-Betriebsrat plant unterdessen keine Proteste, obwohl die Kritik am Opel-Eigentümer PSA immer lauter wird. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein sagte am Freitag in einer Aussendung, man wolle die Opel-Mitarbeiter bestmöglich unterstützen.