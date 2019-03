Ein Speed-Dating mit weitreichenden Folgen

Die Wirtschaftskammer Burgenland hatte offensichtlich den richtigen Riecher und brachte bei ihrer Partnervermittlung in Oberwart 200 Unternehmer dazu, in acht Runden zu jeweils 15 Minuten über 400 gezielte Gespräche zu führen. „Eine Firma ohne Netzwerk zu führen ist zwar möglich, aber sinnlos“, so Ronald Rasser von der WKO. Unter dem Titel „Topf sucht Deckel“ war es nicht die erste derartige „Geschäftskontaktmesse“.