Altlastenbeiträge treiben Frächterei in Pleite

Aktiva gibt es in der Höhe von EUR 151.500,00. Beziffert werden diese mit Anlagevermögen mit einem Wert von EUR 100.000. Vorräte mit einem Wert von EUR 10.000 und Bargeld in der Höhe von EUR 41.500,00. Laut AKV ist die Fortführung des Betriebes beabsichtigt. Der Schuldner plant jedoch den Abschluss eines Sanierungsplanes. Angeboten wird derzeit 20 % zahlbar in 2 Jahren.