Freundin immer wieder verprügelt: Festnahme!

Mit Messer bedroht

Am Montagabend gegen 22 Uhr hatte der 52-Jährige wieder einmal die Kontrolle über sich verloren: In der gemeinsamen Wohnung in der Tivoligasse in Meidling ging er auf seine Partnerin los und bedrohte sie sogar mit einem Messer. Zwei Stunden lang hielt er die Frau in der Wohnung fest. Erst als sie ihm zusicherte, nicht die Polizei zu verständigen, ließ er sie gehen.