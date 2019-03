Diese Sternwarte sieht jetzt aus wie riesiger R2D2

Die Idee zu der „Aufhübschung“ der Sternwarte hatte der deutsche Dozent Hubert Zitt, der regelmäßig Star-Trek- und Star-Wars-Vorlesungen an der Hochschule Kaiserslautern am Campus Zweibrücken und auch anderswo hält, schon länger mit sich herumgetragen. „Das war schon länger in meinem Kopf und auch viele Studenten hatten gesagt, die Sternwarte sieht doch aus wie R2D2“, sagte Zitt gegenüber Lokalmedien in Rheinland-Pfalz.