Notbremsassistent hätte kleine Sophie gerettet

Systeme reduzieren Anpralltempo

Heutige Pkw sind so gebaut, dass Fußgänger einen Anprall mit 40 bis 45 km/h überleben. Seit zwei bis drei Jahren werden zudem Neuwagen mit einem Notbremsassistenten ausgestattet. Hätte der Seat so etwas gehabt, könnte Sophie noch leben, meint Steffan: „Ein Kind legt in einer Sekunde zwei bis drei Meter zurück. Es dauert eine Sekunde, bis man Blickkontakt hat und eine weitere Sekunde, bis man reagiert. Ein Notbremsassistent ist schneller als der Mensch. Solche Systeme reduzieren die Anprallgeschwindigkeit, der Fußgänger wird verletzt, aber nicht zwingend lebensgefährlich.“