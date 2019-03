Kidnapping entpuppt sich als Dreh für Musikvideo

Dreh ohne Genehmigung

Die Beamten eilten zum Tatort in der abgelegenen Gegend, in der in der Vergangenheit schon öfter Leichen von Mordopfern gefunden worden waren. Dort stellte sich dann zu ihrer Überraschung heraus: Die drei Männer drehten ein Musikvideo, ohne Genehmigung. Die Entführung war nur geschauspielert.