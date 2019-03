Gmundner heizen auch dem britischen Königshaus ein

„Should I Stay Or Should I Go?“, sang die Rockband The Clash im Jahr 1982. 36 Jahre später trifft der Refrain den Nagel auf den Kopf, wenn man sich das Tohuwabohu um Großbritannien und seinen anstehenden EU-Austritt ansieht. Brexit hin oder her, ein Gmundner Unternehmen hat sich für die Zeit danach aufgestellt. Am 24. Oktober des Vorjahres gründete Energie- und Umwelttechnik-Spezialist Gilles nämlich die Gilles Biomass Heating Ltd, die am 12. November den Betrieb aufnahm. Sieben Mitarbeiter sind dort beschäftigt, kümmern sich um Service und Wartung der Anlagen, die bereits in den letzten 13 Jahren auf der Insel montiert wurden.