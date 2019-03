Thiem-Trainer: „Selten etwas Besseres gesehen“

Dominic Thiems Langzeit-Coach Günter Bresnik ist diesmal nicht in Kalifornien dabei, hat den Triumph seines Schützlings aber selbst vor dem Fernseher verfolgt. „Von der Returnleistung her, habe ich selten etwas Besseres gesehen“, meinte Bresnik am Samstagabend gegenüber der APA - Austria Presse Agentur.