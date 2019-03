Wegen Muslim-Sager: Teenager wirft Ei auf Senator

Schallende Watsche für den Jugendlichen

Zahlreiche Menschen waren ob der Zeilen des Senators des australischen Bundesstaates Queensland empört, doch ein Jugendlicher wollte mehr als seiner Wut nur in sozialen Medien Ausdruck zu verleihen. Während einer Pressekonferenz am Samstag in Melbourne filmte der 17-Jährige, wie er Anning von hinten ein Ei an den Kopf klatschte. Der Senator drehte sich um und verpasste dem Burschen eine schallende Watsche, bevor er mit beiden Fäusten auf ihn losgehen wollte. Nur das Eingreifen Anwesender bewahrte den Jugendlichen vor Verletzungen.