IS-Kämpfer: Kickl will Aberkennungen verschärfen

Herbert Kickl (FPÖ) hat am Freitag in Graz zum Thema Doppelstaatsbürgerschaften bei IS-Kämpfern eine Gesetzesänderung angedacht. Der Innenminister will demnach nicht nur jenen Doppelstaatsbürgern, die sich an Kampfhandlungen beteiligen, die österreichische Staatsangehörigkeit entziehen, sondern den Geltungsbereich auch auf Unterstützer wie etwa Fahrer und Köche ausweiten. Kickl will eine „Informationsversorgung“ vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) in Richtung der Behörden in den Ländern sicherstellen, „damit man dort auch weiß, wer als Gefährder eingestuft wird“.