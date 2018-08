Bis zu 30.000 illegale Doppelstaatsbürger

Heinz-Christian Strache hatte im Mai vergangenen Jahres, damals war der FPÖ-Chef noch nicht Vizekanzler, die Listen mit den Namen von sogenannten Austrotürken den Behörden übergeben. Dabei geht es um Doppelstaatsbürgerschaften, die nach Ansicht von Experten nur in Ausnahmefällen rechtlich begründet sind. „Ganz so viele Netrebkos auf Türkisch wird es nicht geben“, sagte Strache damals in Anspielung an den russisch-österreichischen Opernstar Anna Netrebko. Seitdem ermittelten die Behörden.